Un pomeriggio tragico, quello di ieri, sulla Tangenziale Est di Milano: un uomo di 84 anni, per motivi che non sono ancora chiari, ha imboccato la strada contromano, causando due incidenti, uno dei quali gravi. Il primo si è verificato all'altezza di Vimercate Sud: il conducente di un'altra vettura, una Toyota Auris, proprio per evitare la Panda contromano, ha sterzato bruscamente, finendo fuori strada. Per fortuna per il conducente non c'è stata nessuna conseguenza.

L'anziano ha continuato la sua folle corsa in direzione Milano e poco dopo, tra Vimercate Nord e Vimercate Centro, ha centrato in pieno un'Alfa Stelvio il cui conducente non è riuscito ad evitare l'impatto. Ad avere la peggio è stato l'anziano alla guida della Panda, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni di salute sono gravi. Anche il conducente dell'Alfa Romeo è rimasto ferito nello scontro, ma ha riportato conseguenze meno gravi ed è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di San Donato Milanese.