in foto: Foto di repertorio

Nella notte un'automobile entra contromano sulla tangenziale est di Milano e provoca un terribile incidente. Un morto e quattro feriti: questo il bilancio dello scontro che ha coinvolto in totale tre vetture. I feriti, una ragazza di 21 anni e tre uomini di 26, 30 e 47 anni, sono in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e accompagnati negli ospedali San Raffaele, Niguarda e al Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, gli uomini del 118 e i vigili del fuoco.

Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto in direzione nord tra Cascina Gobba e Lambrate. Il tratto di tangenziale est interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per alcune ore e poi è stato riaperto. Ancora da accertare la dinamica dello scontro e da capire i motivi che hanno spinto l'automobilista a imboccare contromano la strada. Al volante della macchina c'era un 52enne, morto praticamente sul colpo. Soccorso dagli operatori del 118, per lui non è stato possibile fare niente.