Un ragazzo di 26 anni, Federico Soffientini, è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto a Sedrina, in provincia di Bergamo. La vittima viaggiava sulla strada statale 470 a bordo della sua auto: attorno all'1 di notte, per cause da accertare, la sua vettura avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente contro un tir che proveniva dalla direzione opposta. Per il 26enne Soffientini non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I soccorritori del 118, intervenuti a bordo di un'ambulanza e un'automedica, hanno medicato il conducente del camion, un uomo di 43 anni: l'autista ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Ponte San Pietro, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, che hanno effettuato i rilievi fornendo una prima ricostruzione della dinamica. Grande il dolore per i famigliari della vittima: Federico era originario di Milano, dove si era diplomato al conservatorio Giuseppe Verdi. Il musicista era specializzato in oboe e stava rientrando proprio da un convegno di appassionati dello strumento a fiato, organizzato a Valtorta. Su Facebook è apparso lo struggente ultimo saluto della fidanzata: "Voglio dirti che sei stata l’unica cosa per la quale ho lottato, e se tornassi indietro lotterei ancora. Ti amo".