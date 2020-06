Attilio Fontana sentito dai pm di Milano: “Sono molto preoccupato per le minacce di morte”

“Grande preoccupazione” sua e dei suoi familiari per il clima d’odio che li circonda è stata espressa dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un colloquio con i pm di Milano che lo hanno sentito come parte offesa nell’indagine sulle minacce e gli insulti rivolti al governatore nelle ultime settimane.