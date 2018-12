Il sindaco di Milano Beppe Sala rassicura tutti: "È un periodo delicato, ma c'è attenzione: replicheremo quanto fatto l'anno scorso". Le sue parole giungono dopo l'attentato terroristico avvenuto a Strasburgo dove hanno perso la vita tre persone e più di dieci sono rimaste ferite. Sala chiede il supporto anche dei cittadini affinché in questo periodo dell'anno sempre ricco di turisti e non solo tutti tengano gli occhi aperti: "Dobbiamo fare la nostra parte e ai cittadini chiediamo di segnalare eventuali anomalie, di aiutarci in questo lavoro. Nessun panico, solo attenzione".

Bisogna uscire, la città è protetta e sicura

Solo due anni fa sempre in un mercatino di Natale ci fu l'attentato a Berlino, a opera di Anis Amri, ucciso pochi giorni dopo, il 23 dicembre, a Sesto San Giovanni dalla polizia italiana. Da quel momento anche Milano ha aumentato le misure di sicurezza antiterrorismo, ponendo ad esempio barriere di cemento nei luoghi sensibili per evitare l'accesso di veicoli mobili e rafforzando i controlli con maggiore presenza delle forze dell'ordine e dell'esercito. Ma Sala non vuole creare allarmismi, sottolineando come sia necessario per tutti i milanesi vivere serenamente questo momento speciale dell'anno: "Bisogna uscire. La città è protetta in vari modi, con gli uomini delle forze dell'ordine, con le difese fisiche con le barriere, con l'uso di tanta tecnologia. Passerò anche io ai mercatini di Natale , o per l'inaugurazione venerdì o nel weekend senz'altro".

Sardone: "Chiudere le moschee di Milano"

Anche il consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto Silvia Sardone, ha detto la sua all'indomani dei fatti di Strasburgo: "Mi auguro che la sinistra, dopo l'ennesimo attentato al Natale di Strasburgo, blocchi il piano moschee e scenda a più miti consigli. Anziché pensare a sanare abusi – continua Silvia Sardone – chiuda questi sedicenti centri culturali che non rispettano i paletti della legge regionale del 2015. Cito gli esempi eclatanti di via Cavalcanti, via Carissimi, via Faà di Bruno: l'amministrazione intervenga per garantire la sicurezza dei cittadini".