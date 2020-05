in foto: La segnaletica in metro

Guanti, mascherine e distanziamento di 1 metro restano le tre regole fondamentali per salire sui mezzi pubblici di Milano anche da domani, lunedì 18 maggio, quando nel capoluogo lombardo e nel resto della Lombardia la fase 2 dell'emergenza Coornavirus entrerà nel vivo con l'apertura di ulteriori attività commerciali, tra cui parrucchieri, bar e ristoranti (che finora potevano vendere solo da asporto o a domicilio). Atm, in vista delle riaperture di domani, ha ricordato quali saranno le regole da rispettare e le modalità con cui funzioneranno i mezzi pubblici.

Regole e modalità operative sulla metro

In particolare, la necessità di garantire almeno un metro di distanza tra ogni passeggero comporterà una riduzione drastica della capacità di trasporto: il servizio di Atm prosegue infatti al 100 per cento su tutta la rete con orari e frequenze di un normale giorno lavorativo, ma i mezzi garantiranno circa il 25 per cento della normale capacità di carico, con la conseguenza di possibili attese alle fermate. Mentre su bus e tram si dovrà puntare in particolare sul buon senso dei passeggeri, in 36 stazioni della metro è attivo in fase sperimentale un sistema che conterà i passeggeri in ingresso ai tornelli a intervalli di dieci minuti, segnalando il valore percentuale di riempimento in tempo reale rispetto al numero di ingressi consentiti. Nel caso in cui questo dato diventi troppo elevato e le banchine risultino eccessivamente affollate i tornelli verranno bloccati. Lunedì 18 maggio inoltre in 20 stazioni della metropolitana (tra cui Centrale FS, Duomo, Garibaldi FS, Cadorna FN, Loreto, Porta Genova, Affori FN, Lambrate FS, Lotto, Sesto FS, Famagosta, Domodossola FN, Rho Fiera, Rogoredo Fs) ci saranno percorsi guidati mediante segnaletica, per far sì che i flussi di viaggiatori in entrata e uscita non si scontrino. Entro il 1° giugno i percorsi saranno segnalati in altre 20 stazioni. In tutte le stazioni si stanno progressivamente posizionando per terra i segnali "Stai qui", per indicare il corretto distanziamento da mantenere tra i passeggeri. Inoltre, in oltre 200 distributori automatici dislocati nelle varie stazioni della metro sono in vendita il gel igienizzante e kit di protezione composti da mascherina e guanti.

Autobus, tram e filobus necessario prenotare le fermate: possono essere saltate

Anche su bus, tram e filobus le regole in vigore dallo scorso 4 maggio non cambiano. Le porte anteriori dei mezzi restano chiuse, i passeggeri potranno salire solo se a bordo c'è sufficiente spazio per il distanziamento interpersonale e le ultime persone salite saranno invitate a scendere se il mezzo risulta eccessivamente affollato. In caso di affollamento il conducente avviserà la sala operativa, in costante contatto con le forze dell’ordine: la corsa potrà anche essere interrotta in attesa di eventuali azioni da intraprendere. Per i passeggeri a bordo sarà sempre necessario prenotare la fermata per scendere, perché gli autisti potranno saltarle in caso di vettura già completa. Sia per la metro, sia per i mezzi di superficie, Atm invita tutti i passeggeri a pianificare i propri spostamenti, cercando di evitare gli orari di maggior affluenza: le ore di punta del primo mattino (6.30-8.30) e del pomeriggio (17-19).

Proseguirà, infine, la sanificazione dei mezzi: ogni notte personale Atm è impegnata nelle operazioni che riguardano circa 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni delle quattro linee metropolitane. Dai sostegni ai sedili, dalle superfici di contatto alle stazioni e banchine, tutto viene sanificato con prodotti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo, acido paracetico e cloroformio. Vengono sanificati ogni giorno anche tutti i posti di guida e le cabine degli agenti di stazione e dei piazzali dei depositi.