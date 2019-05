in foto: Immagine di repertorio

Assunta Di Martino, 28 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto nella sera di venerdì 17 maggio in viale Piero Chiara a Varese. La ragazza lascia cinque figli. Insieme a lei c'era uno di loro, che ha 5 anni e che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Gli altri quattro figli della donna vivono in Puglia, dove anche la ragazza viveva fino a qualche anno fa. Poi decise di lasciare tutto e rifarsi una nuova vita con un nuovo compagno e portando con lei al nord uno solo dei figli. Negli ultimi mesi, riporta il quotidiano locale Varese News, aveva perso il lavoro. In macchina con lei, al momento dell'incidente, c'erano sia il figlio che il compagno, entrambi in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

Ricoverati il compagno e il figlio di 5 anni

Stando a quanto ricostruito, la Suzuki Splash su cui viaggiavano è finita contro lo spartitraffico per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e, come detto, anche un'eliambulanza. Nonostante tutti i tentativi del medici dell'ospedale di Varese, la donna è stata dichiarata morta intorno alle 19 di ieri. Anche il compagno, 32 anni, si trova all'ospedale di Varese ma, come detto, le sue condizioni di salute non sono gravi, anche se l'uomo è tuttora sotto shock. La strada su cui si è verificato l'incidente, che conduce dal centro città all'autostrada Milano-Varese, è stata chiusa per circa un'ora.