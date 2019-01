in foto: Rapina a un portavalori (Immagine di repertorio)

Tentato assalto a un furgone portavalori a Peschiera Borromeo, vicino Milano. Attorno alle 13.30 di oggi quattro banditi a volto coperto, presumibilmente italiani, hanno tentato di rapinare un furgone che stava caricando il denaro dall'Unicash che si trova in via Tobagi, un rivenditore all'ingrosso. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri i malviventi si sono diretti prima verso due guardie giurate che erano scese dal furgone per trasportare fisicamente i soldi dalla cassa continua al furgone: poi hanno preso di mira il mezzo blindato, cercando di aprirlo.

L'esplosivo utilizzato si è rivelato finto

I banditi hanno sparato un colpo di fucile a canne mozze contro il finestrino del portavalori: poi vi hanno attaccato con lo scotch quella che sembrava una carica esplosiva. Non si sono però verificati scoppi perché l'esplosivo, come si è scoperto in seguito, era finto. I banditi sono comunque fuggiti col denaro sottratto ai due vigilantes a piedi, circa 30mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri che hanno analizzato la carica esplosiva scoprendo che era innocua. Sono in corso le ricerche per cercare di risalire ai malviventi, fuggiti a bordo di un'auto. Le tre guardie giurate sono uscite illese dall'assalto, anche se comprensibilmente scosse per l'accaduto.