Per la serie "tutto fa brodo", anche il pesce destinato ad alcuni ristoranti di Milano era finito nel mirino di tre ladri. Il bottino "faceva gola" ai malviventi, evidentemente specializzati nei furti di derrate alimentari di un certo valore. Nell'auto a bordo della quale i tre sono stati fermati, infatti, i poliziotti della squadra mobile hanno scoperto anche delle bistecche di carne che erano state probabilmente rubate in precedenza. Il curioso episodio, che potrebbe far nascere battute su quanto sia diventato costoso mangiare a Milano, è stato riportato dalla testata "Milanotoday". I ladri sono stati arrestati giovedì 19 aprile in zona Brera, uno dei tanti quartieri della città interessati in questi giorni dagli eventi del Fuorisalone, kermesse legata al Salone del mobile. Due appuntamenti che richiamano in città centinaia di migliaia di turisti, determinando di conseguenza un superlavoro per hotel e ristoranti, ricolmi di clienti.

Proprio ai ristoranti di Brera era destinato il carico contenuto nel furgone frigo che i tre malviventi avevano preso di mira: pesce spada, molluschi e crostacei destinati a finire – a caro prezzo – sui piatti dei clienti. Probabile che i ladri seguissero da tempo il mezzo e lo avessero già alleggerito in altre circostanze: il portellone era difettoso, segno che probabilmente era stato già forzato in precedenza. In ogni caso, il comportamento dei tre malviventi ha destato sospetti: i tre, tutti italiani di età compresa tra i 28 e i 39 anni, avevano seguito il furgone su un'auto risultata rubata, ma a loro volta erano stati pedinati da poliziotti in borghese. All'angolo tra via Brera e via Pontaccio, quando hanno provato a entrare in azione svaligiando il furgone, sono stati bloccati dai poliziotti. Le bistecche trovate nella loro auto sono state donate alla cucina di una comunità di recupero per ragazzi.