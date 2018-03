Due ragazzini di una scuola media di Assago, nell'hinterland di Milano, sono stati picchiati dai compagni di classe per aver difeso una loro amica presa di mira dai bulli. Un atto di coraggio che gli è costato il diventare a loro volta bersaglio di quei compagni di scuola prepotenti: uno dei due è stato colpito da un pugno in pieno volto ed è stato trasportato in ospedale, da dove è stato dimesso con la prognosi di un trauma cranico.

L'episodio è raccontato oggi dalle pagine de il Giorno, dove si spiega che i due ragazzini saranno premiati per il gesto di ribellione contro le prepotenze: "Ogni anno, durante il palio assaghese, consegniamo dei riconoscimenti a quei cittadini che si sono distinti per aver compiuto azione di carattere sociale significative – dichiara il sindaco di Assago Graziano Musella – Credo che in tempi in cui il bullismo è uno degli elementi più negativi della nostra società, i due ragazzi, che si sono esposti difendendo la loro compagna, abbiano dimostrato un grande senso civico. Per questo, in occasione della nostra festa cittadina, consegneremo loro il nostro riconoscimento ufficiale".

Sull'episodio proseguono le indagini dei carabinieri della stazione locale, che stanno ricostruendo il contesto nel quale è maturata l'aggressione. Da quanto si apprende la ragazza difesa dai compagni di classe sarebbe stata presa di mira da mesi dai bulli, con continue offese e prevaricazioni. Gli inquirenti dovranno anche accertare perché gli adulti e la scuola non siano riusciti ad intervenire mettere fine ai soprusi.