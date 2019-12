in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina nel Mantovano dove un ragazzo di 17 anni si è schiantato contro il guardrail con la sua moto: soccorso in codice rosso è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cremona. L'allarme è scattato questa mattina, venerdì 27 dicembre, intorno alle 10: secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane stesse percorrendo l'ex strada statale Asolana quando, giunto nei pressi di Barchi, frazione di Asola, si è schiantato contro il guardrail.

Il giovane avrebbe perso il controllo della moto

Secondo i primi rilievi effettuati da parte degli agenti della Polstrada non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, per questo è probabile che il 17enne abbia perso il controllo del mezzo finendo contro la protezione che costeggia la strada. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'auto medica, poi supportati dall'arrivo di un'eliambulanza: le condizioni del giovane centauro sono apparse subito disperate tanto che è stato trasportato immediatamente in ospedale a Cremona dove è giunto in codice rosso.