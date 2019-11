in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina lungo la strada statale 42 del Tonale dove due auto si sono scontrate nel territorio di Artogne, in provincia di Brescia: due le persone ferite mentre un uomo è morto nel violento impatto. L'allarme è scattato questa mattina quando è stato richiesto l'intervento del 118 per un incidente avvenuto lungo la strada che porta al Passo del Tonale. Due le vetture coinvolte che si sono scontrate in una dinamica ancora da chiarire: i feriti sono tre, una donna di 57 anni e un uomo di 67, oltre a un uomo di 54 anni, le cui condizioni però sono apparse subito gravi.

Intervenuti due elicotteri del 118

Sul posto sono giunte due ambulanze e un'auto medica con personale sanitario a bordo, oltre a due elicotteri intervenuti in supporto poco dopo. Purtroppo per l'uomo di 54 anni però non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli altri due feriti sono stati invece medicati sul posto e poi trasportati nei vicini ospedali di Brescia e Bergamo. Uno è giunto agli Spedali Civili in codice rosso, l'altro al Papa Giovanni XXIII in codice giallo: le loro condizioni sarebbero piuttosto serie.

Statale 42 chiusa al traffico

L'Anas ha fatto sapere di aver chiuso provvisoriamente la statale 42 "del Tonale e della Medola", in entrambe le direzioni in località Artogne: in una nota ha fatto sapere che al momento il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è poi intervenuto per la bonifica della strada al fine di ripristinare la percorribilità appena possibile.