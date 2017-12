Da Milano a Perugia, e viceversa, in poco più di tre ore, precisamente tre ore e un quarto. Sarà possibile grazie al nuovo collegamento con i treni Frecciarossa che entrerà in funzione a partire dai primi giorni di febbraio 2018. A comunicare la novità sono stati la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, che questa mattina hanno ufficializzato un accordo di cui si parlava da tempo. Il nuovo Frecciarossa partirà da Perugia alle 5.13 e arriverà a Milano alle 8.30. Il rientro è previsto invece alle 18.45, con arrivo a Perugia alle 22.18. Il treno ad alta velocità passerà da Firenze e Bologna, per arrivare poi anche a Torino. Il collegamento sarà con frequenza giornaliera.

La presidente dell'Umbria ha sottolineato il lavoro fatto dalla Regione "per riorganizzare i servizi di trasporto pubblico". Soddisfatto anche l'ad di Trenitalia: "La nostra azienda è al servizio del Paese e lavora per migliorare la qualità degli spostamenti dei cittadini". Al contrario, restano critici alcuni sindacati. La Cisl aveva espresso riserve sul fatto che la stazione del capoluogo umbro non fosse pienamente idonea a ospitare la linea dell'Alta velocità. Critiche anche sui tempi di percorrenza della tratta che separa Perugia dai binari dell'Alta velocità, che in mancanza di adeguamenti infrastrutturali resterebbero simili a quelli impiegati dai treni attualmente in funzione.