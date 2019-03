in foto: Giuseppe Farina, sindaco di Valsolda – Foto Facebook

Un'indagine che ha nel mirino "numerosi casi" di presunti "accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché per violazioni edilizie". Per questo nel corso della mattinata di oggi, primo marzo, è stato arrestato il sindaco di Valsolda (Como), Giuseppe Farina. Dalle prime ore della mattina, ha comunicato la Guardia di Finanza di Como, è in corso un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di nove persone, tra cui anche il primo cittadino del comune comasco. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, riguardano le province di Como, Sondrio, Milano e Roma.

In carcere il sindaco Farina e un professionista

Stando a quanto si apprende, l'ordinanza di custodia cautelare, eseguita oggi, è stata emessa dal gip di Como nei confronti di nove persone: due, tra cui il sindaco e un professionista, andranno in carcere, mentre gli altri sette saranno agli arresti domiciliari. L'operazione è stata chiamata ‘Dolce Casa'. Ulteriori dettagli verranno raccontati dal procuratore di Como Nicola Piacente nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Palazzo di Giustizia. Per il momento non si conoscono nello specifico le accuse che sono state rivolte al primo cittadino di Valsolda.