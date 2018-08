Un cittadino albanese di 23 anni è stato arrestato ieri, martedì 21 agosto, all'aeroporto di Malpensa, nella provincia di Varese. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato che, nello scalo del Varesotto, hanno deciso di effettuare controlli approfonditi sui passeggeri in partenza, soprattutto per le mete turistiche. Dalle indagini effettuate sul 23enne, che stava cercando di imbarcarsi su un volo diretto a Tirana, è emerso che sul ragazzo pendeva un mandato di cattura europeo per lesioni gravi e omicidio emesso dalla Germania.

Dai controlli della Polizia di Stato è emerso che il 23enne, che si era introdotto in una abitazione di Aachen, in Germania appunto, era stato sorpreso dalla padrona di casa. Nel tentativo di garantirsi la fuga, il ragazzo aveva aggredito la donna, colpendola con un coltello, poi deceduta qualche giorno dopo, in ospedale, a causa delle ferite riportate. Il 23enne è stato così arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio, sempre nella provincia di Varese, dove resta a disposizione della Corte d'Appello di Milano, competente per l'estradizione in Germania.