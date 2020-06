in foto: Immagine di repertorio

Cinque uomini di Palermo sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Milano poiché presunti responsabili di almeno tre rapine riuscite più una quarta tentata nelle filiali milanesi dell'Ubi Banca. I cinque si spostavano sistematicamente dal capoluogo siciliano sino a quello lombardo per mettere a segno i colpi e fare rientro a casa. Per questo motivo sono tutti considerati "trasfertisti".

Le rapine messe a segno tra maggio e agosto del 2019

Secondo quanto risultato dalle indagini della polizia, le tre rapine risalgono ad un periodo compreso tra maggio e agosto dello scorso anno. In totale, i cinque hanno rubato contanti per circa 300.000 euro. Due rapine sarebbero state messe a segno tra il 9 luglio e il 7 agosto scorsi nella filiale dell'Ubi Banca di via Washington, a due passi da piazza Piemonte. In entrambe le rapine, avrebbero agito solo due persone prendendo in ostaggio i dipendenti della filiale e i clienti presenti in quel momento, legandoli e chiudendoli nel bagno. Dopodiché avrebbero atteso l'aperture delle casse temporizzate prima di svuotarle e fuggire. Gli altri due colpi, invece, sono collocabili in un arco temporale che va dal 3 maggio al 6 agosto.

Colpo in banca in centro a Milano

Negli scorsi giorni, a Milano, un'altra banda ha messo a segno una rapina in una filiale del gruppo Banca Popolare di Sondrio all'angolo tra via Cesare Battisti e via Colonnetta. Entrati in azione verso le 8.30, i rapinatori hanno dapprima legato e chiuso nel bagno i dipendenti e i pochi clienti salvo poi entrare nel caveau e sottrarre 75.000 euro. Altri duemila euro sono stati rubati dalle casse. Dopo la rapina, la banda si è data alla fuga. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Milano.