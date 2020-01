in foto: Il luogo dell’incidente

Drammatico incidente ieri mattina lungo la strada provinciale che collega Giussano con Arosio, nel Comasco. Un'auto guidata da un uomo di 81 anni ha travolto e ucciso un ciclista prima di finire in un fossato e ribaltarsi. Il bilancio è di un morto e due feriti. L'allarme è scattato ieri domenica 5 gennaio intorno alle 11 quando è stato richiesto l'intervento del 118. Sul posto sono accorsi i soccorritori con due ambulanze provenienti da Giussano e Lurago d'Erba, oltre ai vigili del fuoco di Cantù e ai carabinieri. Il ciclista, un uomo di 78 anni residente a Seregno, è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza: per velocizzare le operazioni di soccorso è intervenuto un elicottero del 118, purtroppo però per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è morto in nosocomio poco dopo il suo arrivo.

Ferite anche le due persone a bordo della vettura che ha travolto la bici: si tratta di due fratelli di 81 e 84 anni, residenti a Milano. Rimasti intrappolati nella loro vettura ribaltatasi e finita fuori strada dopo l'impatto, sono stati liberati dai vigili del fuoco e poi sono stati portati all'ospedale di Erba, dove si trovano ricoverati in condizioni serie ma nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto: i militari che hanno chiuso la strada al traffico per permettere la rimozione dei mezzi e i rilievi, sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e le cause del tragico incidente. L'81enne al voltante sarà accusato di omicidio stradale.