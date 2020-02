in foto: (Foto Lapresse)

In occasione della sfida di Champions League tra Atalanta e Valencia, in programma nella serata di mercoledì 19 febbraio presso lo stadio San Siro, l'azienda del trasporto pubblico milanese (ATM) ha comunicato tutte le informazioni utili per raggiungere il "Giuseppe Meazza". Il prefetto di Milano Renato Saccone ha invece dato alcune disposizioni in materia di sicurezza al fine di garantire il regolare svolgimento della gara, valevole per gli ottavi di finale della competizione calcistica più prestigiosa a livello europeo.

Le indicazioni di Atm

I tifosi che nella serata di oggi assisteranno alla sfida Atalanta-Valencia potranno raggiungere lo stadio utilizzando i mezzi pubblici. Nel comunicato apparso sul sito internet di Atm vengono specificate tutte le possibilità a disposizione. Chi volesse spostarsi con la metropolitana potrà farlo usando la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto. Per chi si servirà del bus invece le linee disponibili sono: la 16, la 90 e la 91, che saranno tutte potenziate con vetture aggiuntive. Per quanto riguarda i mezzi di superficie è previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. I biglietti saranno disponibili presso le rivendite autorizzate, oppure ai distributori automatici presenti nelle stazioni della metropolitana. Atm ricorda inoltre che le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta resteranno chiuse dalla fine della partita fino al termine del servizio.

Le modifiche delle linee Atm

Le linee interessate da modifiche o deviazioni di percorso in vista del match di Champions League saranno cinque: 16, 49, 64, 80 e 98

La linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

La linea 49: da due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.

Le linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

La linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.

I divieti della prefettura

Vietata la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche e anche la vendita d'asporto di bevande in vetro e lattine. Un provvedimento firmato dal prefetto di Milano Renato Saccone, che ha esteso tali divieti a tutta la zona di San Siro, ai dintorni di Corso Como, alla darsena e al centro storico.

Anche i politici in trepida attesa

Con il passare delle ore cresce la febbre per la storica sfida europea tra Atalanta e Valencia. Per la prima volta nella sua storia i nerazzurri di Bergamo arrivano a giocarsi una fase finale della coppa dalle grandi orecchie e tutta l'Italia calcistica e non sembra simpatizzare per la squadra di Giampiero Gasperini. Alla vigilia della partita anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto dedicare un pensiero alla sfida del Meazza, pubblicando una foto dello stadio dall'esterno corredata dalla didascalia: "Vecchio, caro San Siro, domani sera torno da te per vedere l’Atalanta". Mentre il suo collega, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha postato su twitter la foto di un'esilarante giustificazione scolastica a firma di un papà tifoso della Dea. "Si informa che questo pomeriggio Edoardo sarà assente per impegni storico culturali – si legge nella giustificazione – Assisterà col papà ad una pagina di storia di Bergamo. Forza Atalanta!" .