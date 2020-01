in foto: L’auto finita su due vetture ad Argegno

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incredibile incidente avvenuto nella serata di sabato ad Argegno nel Comasco dove un'auto dopo essere uscita fuori strada è "atterrata" su altre due vetture parcheggiate: quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto si sono trovati dinanzi a una scena piuttosto singolare. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, nemmeno l'uomo alla guida della vettura "volante" che, rimasto incastrato nella sua vettura, una volta uscito, è risultato praticamente illeso.

L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri poco prima delle 20 quando è stato richiesto l'intervento del 118 sul luogo dell'incidente, piazza della Rimembranza ad Argegno. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'auto medica insieme con i vigili del fuoco e i carabinieri di Menaggio. Questi ultimi hanno effettuato immediatamente i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica mentre i vigili del fuoco si sono attivati per estrarre l'automobilista dalla vettura: per fortuna il personale medico giunto in codice rosso non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale per il 51enne che è uscito dalla vettura praticamente illeso. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo dell'auto, forse a causa dell'alta velocità, finendo fuori strada e volando di sotto su altre due vetture che erano parcheggiate sotto. Nessun ferito neppure tra i proprietari delle altre due vetture che per fortuna non si trovavano a bordo.