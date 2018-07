Tragedia stamattina ad Arena Po, nel pavese: un agricoltore del posto di sessantacinque anni è rimasto ucciso dopo un incidente che ha visto coinvolti lo scooter sul quale viaggiava ed un'automobile che invece viaggiava nel senso contrario. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo, rimasto ucciso sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Tutto è accaduto stamattina, attorno alle otto: lo scontro tra lo scooter guidato dal sessantacinquenne e l'automobile, guidata da un ventunenne, è stato violentissimo, tanto che l'uomo è finito sbalzato sul vialetto ciclo-pedonale che si trova ai lati della strada, mentre lo scooter è stato scaraventato a trenta metri di distanza. Inutili i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 e l'elisoccorso, ma l'uomo era già morto nel tremendo impatto.

La Polizia Stradale sta indagando sull'esatta dinamica della vicenda: il giovane che era a bordo dell'automobile, una Skoda Ottavia, era in compagnia di un altro giovane e a quanto pare provenivano da Verbania per raggiungere un gommista a Castelsangiovanni. L'agricoltore, invece, si stava recando a Stradella per un un controllo medico di routine. Lo scontro è avvenuto alla fine di un lungo rettilineo, dove la provinciale disegna una sorta di mezza curva. Stando ai primi accertamenti, l'agricoltore stava sorpassando un tir fermo a bordo strada, mentre la Skoda proveniva dal lato opposto: a quel punto, lo scontro mortale. Il tir subito dopo l'incidente è andato via, tanto che qualcuno ipotizza che forse fosse parcheggiato male. Toccherà agli inquirenti fare chiarezza sulla vicenda.