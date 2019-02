in foto: Kady Cissè

Stava partecipando al funerale di un collega quando è stata colta improvvisamente da un malore che l'ha stroncata sul colpo. La donna, Kady Cissè, 40enne originaria della Costa d'Avorio e mamma di tre bambine, è stata soccorsa immediatamente dai paramedici del 118 giunti sul posto poco dopo con un'ambulanza della croce rossa di Villasanta e con un'auto medica, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, poco dopo le 15.

Il malore nella chiesa gremita per i funerali del collega

Sabato pomeriggio la chiesa di Sant'Eustorgio in via Umberto I era gremita per dare l'ultimo saluto a Eros Oggioni, residente a Villanova di Bernareggio e collega di Kady presso la ditta Plastiape di Osnago, nel Lecchese. Kady, presente con molte altre persone in chiesa, poco dopo l'inizio della cerimonia funebre si è improvvisamente accasciata al suolo dinanzi ad amici e colleghi: la donna è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso, dove è morta poco dopo il suo arrivo. La 40enne era residente a Cisano Bergamasco, dove viveva con il marito e le tre figlie: tutta la comunità ivoriana e locale ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della 40enne, ancora sotto shock per l'improvvisa perdita.