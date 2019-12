in foto: Immagine di repertorio

L'auto l'ha centrata in pieno mentre attraversava la strada sbalzandola a causa del violento impatto a oltre tre metri di distanza dal luogo dell'impatto: la vittima, una donna di 44 anni, è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale al Niguarda di Milano. È accaduto nel pomeriggio di oggi ad Arcore, nel Monzese, intorno alle 17.45: l'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l'intervento del 118 sul posto. Quando sono giunti i paramedici di Seregno Soccorso con un'ambulanza e un'auto medica le condizioni della donna sono apparse più serie del previsto: la 44enne infatti ha riportato gravi ferite al bacino.

La donna ha riportato gravi ferite al bacino

Trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano non sarebbe in pericolo di vita: le ferite riportate sarebbero però piuttosto serie. Sul luogo dell'incidente avvenuto nei pressi del PalaUnimec sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Arcore che hanno effettuato i rilievi del caso: stando a una prima ricostruzione sembra che la donna fosse in procinto di attraversare la strada quando è giunta l'auto che l'ha investita. Saranno le telecamere e le eventuali testimonianze dei presenti ad aiutare gli agenti nella ricostruzione dell'investimento.