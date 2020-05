in foto: Immagine di repertorio

Mistero ad Arconate, nel Milanese, dove un uomo di 61 anni è stato aggredito e ferito a coltellate questa mattina intorno alle 7.30. La notizia è stata riferita da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza). Sul posto, in via Alessandro Volta, sono arrivate le ambulanze che hanno soccorso la vittima dell'agguato in codice rosso e l'hanno trasportata all'ospedale Niguarda.

Arconate, 61enne accoltellato in strada, è grave

Secondo quanto riferito dal 118, l'uomo sarebbe stato ferito con delle coltellate all'addome e al gluteo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'aggressione e risalire all'autore.

Milano, giovane ferito con una bottiglia in piazzale Negrelli

Qualche ora prima un altro evento violento era avvenuto a Milano in piazzale Negrelli, zona Bovisa. Un uomo di 31 anni è stato colpito con una bottiglia. Trasportato in ospedale con contusioni alla testa e al torace, è arrivato a Niguarda in codice giallo e in condizioni non preoccupanti. L'aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte. La polizia è intervenuta quando il ferito era a terra in stato confusionale. L'uomo è riuscito a spiegare di essere stato colpito da un'altra persona che ha usato una bottiglia di vetro come arma.

Incendio a Vimodrone, sette intossicati lievi

Un altro intervento nella notte è scattato a Vimodrone, nell'hintelrand est di Milano. Alcune persone sono rimaste lievemente intossicate a seguito di un incendio divampato intorno alle 4.30 in una palazzina di tre piani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nel complesso sono stati 15 gli inquilini visitati dal personale dell'Areu e per sette di questi è stato necessario il trasporto negli ospedali Niguarda e San Raffaele.