È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Manzoni di Lecco il bambino di 9 anni che questo pomeriggio poco dopo le 18 è stato investito dall'auto del padre ad Aprica, in provincia di Sondrio. Il piccolo è stato soccorso immediatamente dai paramedici del 118 ma le sue condizioni restano gravi: avrebbe riportato lesioni serie e un grave politrauma. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione il bambino era a bordo dell'auto in compagnia del padre, quando quest'ultimo ha parcheggiato la vettura in via Roma ed è sceso per fare una commissione in un negozio vicino. Il bambino è rimasto in auto ad attenderlo.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente

A questo punto la ricostruzione diventa un'ipotesi: probabilmente l'uomo ha dimenticato di inserire il freno a mano o il bimbo ha toccato qualcosa e la vettura si è messa in moto. Il bambino potrebbe aver tentato di uscire dall'auto in movimento rimanendo vittima di un investimento o di un forte colpo che lo ha poi spinto sull'asfalto lasciando che l'auto lo travolgesse. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure al bambino e lo hanno poi lo trasportato in elisoccorso all'ospedale di Lecco dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.