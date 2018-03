in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

Era accasciato dietro un jersey che delimita la carreggiata della Tangenziale Nord di Milano, all'altezza di Sesto San Giovanni. Un uomo di 74 anni era ormai stremato per il gelo e i chilometri percorsi a piedi, in stato confusionale. Per sua fortuna il 74enne è stato notato dai poliziotti di una pattuglia della Stradale, che lo hanno soccorso quando ormai era in ipotermia e in stato di semicoscienza. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, l'uomo ha ricevuto le prime cure da parte dei medici ed è stato dichiarato fuori pericolo.

L'anziano non aveva documenti e non ricordava il suo nome.

La disavventura, fortunatamente a lieto fine dell'anziano è stata raccontata dal quotidiano "Il Giorno" e si è conclusa ieri mattina con il ritrovamento dell'anziano. L'uomo era scomparso da casa 24 ore prima: i suoi famigliari avevano sporto denuncia al commissariato di Lambrate, a Milano. Grazie all'identikit fornito in sede di denuncia, gli agenti che hanno ritrovato l'anziano sono riusciti a risalire alla sua identità e hanno contattato i suoi parenti, che hanno così potuto riabbracciarlo. Il 74enne non aveva infatti con sé documenti, né si ricordava con precisione le sue generalità o da dove provenisse, essendo affetto da amnesia. Solo l'attenzione della pattuglia della stradale che lo ha ritrovato e lo scrupoloso e meticoloso lavoro degli agenti, che hanno incrociato tutte le informazioni disponibili, hanno consentito di risolvere il caso mettendo fine a ore di ansia per la famiglia dell'uomo.