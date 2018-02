in foto: Il fumo sprigionatosi dall’incendio (foto Tele Sondrio news via Facebook)

Un uomo di 76 anni, V.C., è morto nel rogo della sua abitazione a Primolo, una frazione di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Il cadavere dell'anziano è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incendio per cercare di spegnere il rogo. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione in cui il 76enne, pensionato, abitava da solo. La casa si trova in una frazione in quota di Chiesa in Valmalenco, nota località sciistica nell'omonima valle. Sono servite alcune ore per spegnere il rogo: nel frattempo, nei soccorritori ha preso sempre più corpo il pensiero che nell'abitazione in fiamme, una vecchia casa di montagna, potesse esserci qualcuno.

Il fumo visibile da chilometri di distanza.

Suggestione che è diventata realtà quando i vigili del fuoco, domate le fiamme, hanno individuato il corpo dell'anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che dovranno cercare di capire quali siano state le cause dell'incendio e cosa abbia provocato esattamente la morte del 76enne. A chiamare i soccorsi erano stati i vicini di casa, che fin da subito avevano cercato di rintracciare il 76enne, temendo che potesse essere all'interno dell'abitazione. Dal rogo si è sviluppata un'alta colonna di fumo nero visibile da grande distanza. Fumo che è stato purtroppo un triste presagio della tragedia che ha scosso la piccola comunità montana.