in foto: Foto di repertorio

Investito e ucciso mentre attraversava la strada. E' morto così Alfonso Izzo, pensionato di 93 anni, deceduto ieri sera dopo essere investito da un'Alfa Mito in viale Leopardi a Vigevano, provincia di Pavia. L'anziano stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al supermercato quando, intorno alle 19, è stato preso in pieno dall'automobile guidata da un 28enne di Gambolò, che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118. Subito soccorso e accompagnato in condizioni gravissime al pronto soccorso, Izzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'investitore, come ha accertato la polizia locale, è risultato negativo agli alcol test. L'uomo è stato comunque denunciato per omicidio stradale.

La circolazione lungo viale Leopardi, informa Il Giorno, "ha proceduto a rilento sino al termine dei rilievi della polizia locale. In questi ultimi due anni e mezzo quel tratto è stato particolarmente utilizzato perché rappresenta di fatto la prima opzione per i veicoli che devono muoversi da e per il centro cittadino in conseguenza alla chiusura del cavalcavia La Marmora che collega via Leonardo da Vinci a corso Argentina".