Anziano 82enne scomparso da domenica sul monte Grem, nel Bergamasco: proseguono le ricerche

Un uomo di 82 anni, Alessandro Giovanelli, è scomparso da domenica mattina nella zona del monte Grem, tra Gorno e Oneta in provincia di Bergamo. L’anziano, originario di Fiorano al Serio, domenica mattina era uscito per un’escursione ma non è più tornato: i parenti spaventati hanno dato l’allarme facendo partire le ricerche, finora senza esito.