Hanno ingannato e truffato un'anziana sola, sottraendole tutti i suoi beni per un valore di 800mila euro e lasciandola in condizioni di indigenza e malnutrizione. La guardia di finanza ha arrestato un broker assicurativo e sua moglie per circonvenzione di incapace.

Anziana sola ingannata e derubata di 800mila euro: arrestati assicuratore e moglie

La vittima è una donna di 78 anni di Novate Milanese (Milano), economicamente benestante. Il suo assicuratore e la giovane moglie, approfittando del suo stato di solitudine e di fragilità emotiva, sono riusciti a convincerla ad affidare loro tutto il suo cospicuo patrimonio.

Polizze, case, automobili: gli investimenti dei truffatori con i soldi della vittima

Il crudele raggiro è iniziato nell’aprile del 2017. La coppia, sfruttando la fiducia riposta dall'anziana, l'ha convinta a disporre dei propri beni e conti correnti a loro vantaggio per oltre 800mila euro. Il denaro è stato utilizzato per acquistare un immobile in provincia di Bergamo, ma anche due automobili, due box e per sottoscrivere una polizza vita per un valore di 200mila euro. A tutto questo si è aggiunta un’ulteriore polizza vita dell’anziana del valore di 400mila euro che il broker è riuscito a farsi intestare.

L'intervento dei servizi sociali e della guardia di finanza

La donna, da benestante che era, si è ritrovata indigente. Con l'aiuto dei servizi sociale è quindi partita l'indagine delle fiamme gialle della compagnia di Paderno Dugnano sotto la direzione del “pool fasce deboli” della Procura di Milano. Ai due responsabili del raggiro è stato sequestrato tutto patrimonio ottenuto e si trovano ora agli arresti domiciliari.