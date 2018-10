Secondo grave incidente stradale oggi, venerdì 5 ottobre a Milano. Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto in viale Abruzzi, zona piazzale Loreto. L'incidente è avvenuto attorno alle 14, nella stessa zona in cui, all'alba, una donna di 52 anni era stata investita da un autobus di Atm. A differenza di quanto accaduto in mattinata, purtroppo, l'anziana travolta nel primo pomeriggio ha riportato gravi ferite. La donna è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove è ricoverata in pericolo di vita a causa dei gravi traumi, diffusi su tutto il corpo, riportati nell'impatto con la vettura. Oltre all'ambulanza del 118, in viale Abruzzi sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell'ennesimo grave incidente in città. Ieri i vigili urbani, in occasione della festa per il 158esimo anniversario della fondazione del Corpo, avevano diffuso i dati aggiornati sugli incidenti in città: nell'ultimo anno (da settembre 2017 ad agosto 2018) sono stati circa 12.600, pari a oltre 34 al giorno in media.