L'allenatore dell'Inter Antonio Conte si è recato in visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civile di Brescia. In attesa della partita di martedì 29 ottobre tra la sua squadra e il Brescia di Eugenio Corini, il tecnico pugliese ha deciso di fare una sorpresa a chi ogni giorno combatte una partita molto più importante, quella contro il cancro. Insieme a Conte anche il team manager della nazionale e del club nerazzurro Lele Oriali. I due hanno visitato le stanze in cui sono ricoverati i piccoli pazienti del nosocomio bresciano dedicando a loro l'intera mattinata.

La solidarietà non ha bandiere

La visita di Conte ha regalato un sorriso in più ai bambini del reparto di oncoematologia pediatrica, ma anche il personale dell'ospedale ha apprezzato il gesto di solidarietà del tecnico dell'Inter. Il dottor Fulvio Porta, responsabile del reparto, ha voluto ringraziare pubblicamente Antonio Conte, mentre il dottor Marco Crotti Pratel ha postato su Facebook una foto di gruppo accompagnata da un ironico commento vista della sfida di Serie A: "Ps: Comunque forza Brescia!".

Anche gli azzurri in visita all'ospedale

Non più tardi di due settimana fa anche i calciatori della nazionale italiana di calcio si erano resi protagonisti di un simile gesto di solidarietà nei confronti di chi si ritrova in difficili condizioni di salute. Il c.t. Roberto Mancini, insieme ai componenti della squadra e al team manager Oriali, ha fatto visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, regalando selfie, autografi e abbracci ai bambini ricoverati, nell’ambito di un’iniziativa organizzata dalla Figc per sostenere la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei trapianti.