Vacanze agli sgoccioli, è quasi tempo di tornare sui banchi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di Milano e della Lombardia. Il calendario regionale ha stabilito che la prima campanella dell'anno suonerà per il primo giorno di scuola il 5 settembre per la scuola dell'infanzia e il 12 settembre 2018 per tutti gli altri, mentre l'ultimo giorno sarà l'8 giugno del 2019, il 29 giugno per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Il calendario scolastico 2018/2019 stabilito dalla Regione Lombardia indica poi le pause per festività e ponti quando le scuole rimarranno chiuse, oltre le festività nazionali del 1 novembre (Tutti i Santi), 8 dicembre (Festa dell'immacolata concezione), 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano) 1 maggio (Festa dei lavoratori), domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo che quest'anno cadono il 16 e il 17 aprile 2019, 25 aprile (Festa della Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica):

per quanto riguardo la città di Milano il 7 dicembre 2018 in occasione di Sant'Ambrogio

si svolgono dal lunedì 24 dicembre 2018 a lunedì 6 gennaio 2019; le vacanze di Carnevale giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2019;

giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2019; le vacanze di Pasqua da mercoledì 18 aprile 2019 a martedì 24 aprile 2019:

Ogni scuola, come previsto dalla legge sull'Autonomia, potrà poi approvare delle modifiche al calendario "nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". "Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni – si legge nella delibera regionale – nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio; b) esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare".