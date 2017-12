in foto: Ágnes Szatmáriné Asztalos

Ágnes Szatmáriné Asztalos, 33 anni e una grave malattia, è scomparsa da casa lo scorso 20 dicembre 2017 e da allora non ha più dato sue notizie. La 33enne ha lasciato Szeged, popoloso centro nel sud dell'Ungheria, al confine con Serbia e Romania, senza dire dove fosse diretta e senza portare con sé le sue medicine. I genitori della giovane sono estremamente preoccupati per la sua salute: Ágnes necessita di una terapia farmacologica quotidiana che non può interrompere e al momento della scomparsa era in uno stato mentale precario.

Il biglietto per Bergamo.

L'unica informazione in possesso della polizia locale, che indaga sulla sua scomparsa, è che al momento dell'allontanamento, Ágnes aveva con sé un biglietto aereo di sola andata per Bergamo (Orio al Serio), per questo gli investigatori ritengono possibile che la ragazza abbia preso il volo dall'aeroporto di Budapest, il 21 dicembre. I familiari della ragazza hanno sollecitato la polizia italiana e, attraverso il programma ‘Chi l'ha visto?' dedicato agli scomparsi, hanno rivolto un appello ai cittadini italiani che possano aver avvistato la giovane all'aeroporto di Bergamo o nei dintorni. Ágnes potrebbe essere ancora in Lombardia e potrebbe avere urgente bisogno di cure mediche.

Che aspetto ha Ágnes.

Ágnes è alta 1, 60 centimetri e ha un corpo sottile, capelli lunghi e ondulati, bruno-rossastri e occhi castano scuro. Al momento della sua scomparsa indossava un cappotto nero con cappuccio, scarpe bianche e pantaloni rosa. Ha con sé i documenti, ma non il telefono cellulare. Parla perfettamente inglese. Chiunque riconoscesse la ragazza o avesse sue notizie può contattare direttamente la Polizia di Szeged al numero verde 0600-555-111.