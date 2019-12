in foto: Il presepe oggetto dell’atto vandalico

Un atto vandalico contro il presepe cittadino di Angolo Terme, in provincia di Brescia. È accaduto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza Giovanni XXIII, dove degli sconosciuti hanno devastato la natività allestita sul sagrato della chiesa della città del Bresciano. La statuetta di Giuseppe è stata decapitata, mentre il bue e l'asinello sono stati posizionati come a mimare un atto sessuale. Inoltre i vandali hanno anche gettato della spazzatura all'interno del presepe, rovinando il lavoro dei volontari che solo poche ore prima avevano costruito con cura la mangiatoia di Betlemme, ricreando la natività di Gesù bambino.

La segnalazione di un consigliere comunale

Il primo ad accorgersi del raid da parte di ignoti è stato un consigliere comunale di Angolo Terme, che ha postato sui social lo scatto della natività deturpata. La foto in poche ore è circolata sul web suscitando rabbia e indignazione, non soltanto tra i cittadini di Angolo. I volontari si sono da subito messi all'opera per riportare le cose alla normalità: il presepe è stato ripulito e la statua di San Giuseppe è stata riparata. Su Facebook è apparso un commento sulla pagina "Cambiamo insieme Angolo", in cui si leggono queste parole: "Le immagini che vediamo sono tristi e vergognose, allo stesso modo la vicenda si commenta da sola. Ma questo fatto deve farci riflettere. L'invito che rivolgiamo è a tutti è imparate ad essere rispettosi dei luoghi e delle cose che ci circondano e delle persone che abbiamo vicine. Ma soprattutto insegniamo ed insegniamoci il senso di appartenenza ad una comunità ed il rispetto per essa".