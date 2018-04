Neanche il giorno di Pasqua mette una pausa ai morti sul lavoro in Italia. Questa mattina un'esplosione si è verificata in un'azienda di mangimi a Trevigilio, comune in provincia di Bergamo. Quando sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due impiegati.

Da quanto si apprende l'azienda interessata è la Ecb Company Srl di via Caldenzano, nella zona industriale del paese nel Bergamasco. In azione i vigili del fuoco dei distaccamenti di Treviglio e Dalmine, assieme anche ai carabinieri della stazione locale. L'area è interdetta: solo i vigili del fuoco dotati di maschere e bombole d'ossigeno possono accedervi, troppo alta la concentrazione di anidride carbonica

Da quanto si apprende da fonti di agenzia ad esplodere è stata un'autoclave, all'interno della quale vengono bollite ed essiccate le materie organiche poi utilizzate per produrre il mangime per animali. Anche se al momento non si hanno notizie di dispersi il bilancio dell'incidente non è ancora definitivo e potrebbe peggiorare nelle prossime ore.