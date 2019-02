in foto: Pista Tonalina – Foto Facebook

Incidente sulle piste da sci. Una bimba di sei anni, di nazionalità polacca, è caduta mentre sciava sulla pista Tonalina nel comprensorio di Ponte di Legno – Tonale, provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende, la piccola ha perso il controllo degli sci ed è caduta a terra riportando una frattura di tibia e perone. Immediatamente soccorsa dagli operatori sanitari, è stata trasportata con un'eliambulanza in codice rosso al pronto soccorso. Secondo quanto riporta Il Giorno la bambina è stata soccorsa dai poliziotti sciatori della questura di Brescia, che sono intervenuti insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico in servizio sulle piste dell'Adamello Ski.

Il tragico precedente: Camilla, morta sulle piste da sci

A inizio anno una bambina di nove anni ha perso la vita sulle piste di sci. La piccola Camilla era in vacanza con la famiglia e stava sciando sulle piste della Via Lattea di Sauze d'Oulx, in alta Valle di Susa, quando ha perso uno sci ed è andata a sbattere contro una barriera frangivento. L'impatto le è stato fatale. I risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola hanno confermato: la bambina è morta a causa di un trauma cervicale provocato dall’urto contro una barriera frangivento.