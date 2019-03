Tragedia a Bergamo, dove si è registrato l'ennesimo morto per un incidente sul lavoro. Arjan Cekani, quarant'anni, di origini albanesi ma residente a Casirate, nel Bergamasco, dove era impiegato in una ditta dolciaria di Treviglio, comune non lontano da dove viveva l'uomo. Cinque giorni fa, il quarantenne era rimasto ferito ad un braccio mentre lavorava ad una sfogliatrice all'interno della ditta trevigliese, e le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Portato subito all'ospedale di Niguarda, il quadro clinico si è rapidamente aggravato ulteriormente.

Dopo cinque giorni di ricovero dall'infortunio sul lavoro, le sue condizioni sono state ritenute critiche dai medici del reparto di Terapia Intensiva del Niguarda. Dopo un lungo intervento chirurgico a cui l'uomo era stato sottoposto per evitare l'amputazione del braccio, questa mattina il quarantenne è deceduto nella struttura sanitaria lombarda. E' l'ennesimo morto sul lavoro di questo inizio 2019: una piaga vera e propria, talvolta frutto della casualità, talvolta frutto di inadeguate misure di sicurezza.