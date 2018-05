Ancora una volta un lancio di sassi contro un treno in Lombardia, l’ultimo caso di una lunga serie di questo genere in questi mesi, in particolare nel tratto tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni. Nel caso di oggi la raffica di sassi ha sfondato i vetri della motrice di un treno merci della Deutsche Bahn Italia, all’altezza proprio di Sesto. La denuncia è arrivata dai macchinisti del convoglio che sarebbero riusciti a fotografare l’autore del gesto, secondo quanto trapela finora dagli investigatori.

Ora la Polfer sta indagando sull’episodio per cercare di individuare i responsabili del folle gesto. Ieri è stato invece soppresso un treno, il numero 10901, che sarebbe dovuto partire da Greco Pirelli per Brescia: la motivazione della cancellazione è proprio dovuta alle pietre lanciate dalla massicciata contro il convoglio, mentre il personale si stava occupando delle prove necessarie in questi casi prima della partenza del treno.

Ma ieri quello di Brescia non è stato l’unico episodio del genere: a bordo del treno 25024, partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Como San Giovanni la capotreno è stata aggredita da un viaggiatore dopo aver chiesto di poter vedere il suo biglietto. Il convoglio è stato fermato a Carimate dove ha poi interrotto la sua corsa. La donna è stata presa a schiaffi dal viaggiatore.