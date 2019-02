in foto: Il Castello Sforzesco di Milano spento in occasione di "M’illumino di meno"

Come ogni anno, torna l'iniziativa "M'illumino di meno", una giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili ideata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2. Anche Milano partecipa alla giornata che si terrà domani, 1° marzo, e per l’occasione il Comune grazie alla collaborazione con A2A ha deciso, come già fatto in passato, di spegnere il Castello Sforzesco dalle 18 alle 22. Ma non sarà l'unico monumento a restare al buio, anche Palazzo Marino, sede del Comune, spegnerà le luci per circa un'ora, dalle 19 alle 20. Un gesto simbolico che vuole essere un contributo alla causa e al tema del risparmio energetico: un invito che la stessa Amministrazione estenderà agli oltre 300mila cittadini iscritti alla newsletter istituzionale ‘Informami’, dove chiederà di spegnere le luci non indispensabili.

L'obiettivo dell'iniziativa è infatti proprio quello di ricordare ai cittadini ogni anno quanto sia importante ridurre i consumi energetici a partire dai piccoli gesti quotidiani come accendere la luce a quelli più grandi che riguardano la mobilità: il World Energy Conservation Day, nome originario dell'iniziativa, nata in India nel 1991, mira infatti anche a sviluppare una mobilità più sostenibile, che inquini di meno.