in foto: Elio e le Storie tese premiati agli Ambrogini d’Oro

Ambrogini d'Oro, sì a Elio e le Storie tese, no a Chiara Ferragni. La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 37 nomi che saranno insigniti dei riconoscimenti durante la cerimonia che si terrà al Teatro Dal Verme il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. In particolare, saranno consegnate due Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. Tra i 15 milanesi illustri anche lo psicanalista Massimo Recalcati, il magistrato Fabio Roia, chef stellati, medici e la nipote di Matteotti. Resta fuori la famosissima influencer la cui candidatura era stata proposta da Forza Italia. Altre 20 benemerenze segnalate dalle associazioni saranno votate nelle prossime ore.