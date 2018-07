A teatro c'è l'attesa per la "prima". A Milano ci sarà il "prima del Prime Day", due giornate di eventi e concerti gratuiti per aspettare la giornata e mezza di grandi sconti che dalle 12 del 16 luglio e per tutto il 17 luglio il colosso dell'e-commerce dedica a tutti i clienti che hanno sottoscritto il servizio Amazon Prime. Si inizia venerdì 13 luglio alle 19 in Piazza XXV Aprile, a Milano, con le esibizioni di John Peter Sloan e del rapper Achille Lauro, uno dei più importanti protagonisti della nuova scena rap italiana. A seguire, chiuderà la serata un Dj set targato Radio 105. Sabato 14 luglio è in programma una giornata ricca di iniziative: da segnalare al mattino (dalle 11.30) lo show cooking firmato Prime Now a cura de "La Cucina Italiana" e, nel pomeriggio (dalle 15), la possibilità di sfidare il campione europeo di FIFA17 Daniele Paolucci in appassionanti match al videogame di calcio. Nel pomeriggio sono in programma inoltre incontri e firmacopie con artisti come Tedua e Rkomi e, alle 20, l'esibizione live sul palco principale del rapper Drefgold. Tutti gli eventi sono aperti gratuitamente al pubblico, anche se solo i clienti Amazon Prime potranno accedere all’esclusiva area Prime, in prossimità del palco, mostrando, tramite l’app Amazon, di essere abbonati al servizio. L’accesso è possibile fino ad esaurimento posti.