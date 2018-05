in foto: Amazon apre nuovo sito in Italia, a Buccinasco (Milano)

Il colosso dell'e-commerce Amazon ha annunciato l'apertura di un nuovo deposito per lo smistamento dei pacchi a Buccinasco, vicino Milano. La nuova struttura, che avrà una superficie di oltre diecimila metri quadri, consentirà al colosso di Jeff Bezos di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica in Italia: gli effetti visibili saranno consegne più veloci per i clienti e un servizio migliore per tutte le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione. Importanti anche le ricadute occupazionali del nuovo polo di smistamento: si parla infatti di circa 100 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni. Secondo il responsabile di Amazon Logistics in Italia, Gabriele Sigismondi, l'apertura del nuovo deposito avrà importanti ricadute anche sulle aziende di consegna locali indipendenti: "Potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne".

Soddisfazione per la notizia dell'apertura del nuovo deposito è stata espressa da parte dell'amministrazione comunale di Buccinasco: "Un'ottima notizia lo sviluppo del nostro territorio e la possibilità di nuove opportunità di occupazione", ha detto il sindaco Rino Pruiti. L'assessore all'Urbanistica, Emilio Guastamacchia, ha invece aggiunto: "L'arrivo di Amazon sul territorio di Buccinasco è un segnale importante per il nostro territorio. La zona produttiva di Buccinasco sta dimostrando di avere una buona tenuta alla fase di recessione che da qualche anno ha investito tutta la città metropolitana milanese. Attività produttive di nuova concezione, poli logistici e nuove realtà imprenditoriali rappresentano la giusta direzione. Troppo spesso assistiamo alla trasformazione dei vecchi capannoni produttivi in attività commerciali o nuovi poli residenziali. Quando invece i vecchi siti produttivi diventano nuovi centri di produzione o di distribuzione ecco che il tessuto urbanistico della città permane con le sue caratteristiche". Non è ancora stata comunicata la data di apertura del nuovo polo logistico.