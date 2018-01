Amazon, l'azienda di e-commerce leader a livello mondiale, ha annunciato l'apertura di un nuovo magazzino in Italia a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. La struttura dovrebbe essere inaugurata nell'aprile 2018 e si estenderà su una superficie di 34.000 metri quadri. Amazon ha annunciato che in tre anni nel nuovo magazzino saranno impiegati 400 nuovi assunti.

"Nel 2018 cade l'ottavo anniversario dalla creazione dei primi posti di lavoro da parte di Amazon in Italia – ha dichiarato Fred Pattje, Amazon Operations Director per Spagna e Italia – In questo arco di tempo, abbiamo permesso a migliaia di piccole e medie aziende di raggiungere i clienti sfruttando i siti Amazon. Siamo felici di aprire questa nuova struttura a Casirate dove creeremo oltre 400 nuovi posti di lavoro." Un annuncio trionfale, a cui fanno da contraltare le proteste e gli scioperi nel giorno del Black Friday dello scorso novembre.

Il sindaco di Casirate, Mauro Faccà saluta con entusiasmo l'arrivo di Amazon sul territorio che amministra: "Siamo orgogliosi che una realtà imprenditoriale come Amazon metta radici in terra bergamasca, e siamo pronti insieme a fare un salto nel futuro. Sia dal punto di vista occupazionale sia da quello dei percorsi formativi, crediamo che da subito vada messa in campo un'alleanza tra l'azienda e i nostri centri di formazione professionale e i centri per l'impiego a tutto vantaggio del territorio".