Anche se ufficialmente è cominciata lo scorso 21 marzo, quasi un mese fa, in alcune zone d'Italia la primavera tarda ad arrivare. È il caso, ad esempio, di Pavia, che ieri è stata colpita da un violento temporale: una forte grandinata si è abbattuta sulla città, imbiancando le strade e le case. Moltissimi i cittadini che hanno ripreso il fenomeno, postando le foto sui social network: chicchi grandi come acini d'uva hanno invaso le strade di Pavia, creando un effetto sicuramente unico, ma anche notevoli disagi: traffico paralizzato e garage e scantinati allagati, con i vigili del fuoco che sono stati sommersi da richieste d'intervento. Ingenti, si pensa, anche i danni all'agricoltura.

Crolla il soffitto di una scuola: evacuata

La violenta grandinata che ieri ha colpito Pavia ha fatto registrare anche un incidente abbastanza grave, per fortuna senza conseguenze: il peso dei chicchi di grandine ha fatto cedere il soffitto del Centro servizi formazione di via Riviera, mentre nelle aule ricavate nel capannone si stavano svolgendo le lezioni. Il crollo non ha fatto registrare nessun ferito, ma le aule si sono allagate, a tal punto che si è resa necessaria l'evacuazione dei circa 150 studenti che si trovavano all'interno della scuola.