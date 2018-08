Un escursionista è morto nel Bresciano, in Alta Vallecamonica, lungo il sentiero numero uno dell'Adamello in località Passo Ignaga a quota 2.800 metri. Si tratterebbe di un 60enne della Valtrompia probabilmente stroncato da un malore, mentre stava camminando. Solo lunedì sempre in Alta Vallecamonica, un altro escursionista era morto durante un passeggiata, travolto da una scarica di pietre.