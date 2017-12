Allerta neve su tutta la regione Lombardia: la sala operativa della Protezione civile ha lanciato un allarme per possibili copiose nevicate dalle 21 di oggi alle 12 di domani in tutta la zona montuosa e delle Prealpi a partire da 400 metri di altezza.

In particolare "le precipitazioni nevose – ha sottolineato l'assessore regionale alla Protezione civile Simona Bordonali – saranno più intense nelle ore centrali della mattinata di domani 30 dicembre, complessivamente deboli, ma più marcate sulla parte occidentale dell'arco alpino e prealpino, con quota neve più bassa attorno ai 400 metri sui rilievi centro occidentali e Alta Valtellina".

I comuni interessati maggiormente da questo tipo di fenomeno meteo sono stati allertati allo scopo di mettere in preallerta tutti i mezzi e gli uomini adeguati alla situazione.