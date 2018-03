in foto: (Immagine di repertorio)

Forti piogge e i fiumi Seveso e Lambro a rischio esondazione. Scatta l'allerta meteo a Milano: a partire dalle prime ore di oggi, venerdì 30 marzo, il passaggio di una perturbazione potrebbe causare forti venti e piogge, che potrebbero ingrossare il corso dei due principali fiumi che attraversano la città e che, come accade ormai da decenni in caso di intense precipitazioni, sono a rischio esondazione. Il Comune è pertanto corso ai ripari, disponendo l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale che si trova in via Drago, per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Avviato, inoltre, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano. Anche le squadre della Protezione civile, della polizia locale e di Mm sono state allertate, pronte a intervenire in caso di emergenza soprattutto nelle zone che storicamente "soffrono" per le esondazioni: i quartieri di Niguarda e Isola e sottopassi in altre zone della città.

Le previsioni: pioggia anche sabato, Pasqua col sole

Le previsioni meteo suggeriscono che sarà un inizio weekend all'insegna di piogge e temporali. Le precipitazioni, molto intense, sono infatti attese, oltre che per la giornata odierna, anche per domani, sabato 31 marzo. Il tempo migliorerà, fortunatamente, a Pasqua: per domenica 1 aprile è prevista una bellissima giornata all'insegna del sole, con temperature in risalita verso valori primaverili. Sole, alternato però anche a nubi, a Pasquetta: non dovrebbe comunque piovere.