in foto: Immagine di repertorio

Allerta rossa in Lombardia a partire dalle ore 24 di questa sera. La Regione ha diramato l'avviso per rischio idrogeologico legato alle forti piogge di oggi. Sorvegliata speciale sarà l'area del Lago di Como. Il Comune con i volontari della protezione civile, il personale di polizia e quello tecnico, tengono monitorata la situazione vista l’allerta arancione già dalla giornata di ieri. Tuttavia al momento non si segnalano situazioni di criticità. Previsto anche l'arrivo di un forte vento.

La protezione civile raccomanda di prestare la massima attenzione e di non avvicinarsi ai corsi d’acqua. In una nota avvisa: "In caso di passaggi vicino a zone scoscese o pendii, sempre restando in sicurezza, verificare preventivamente la presenza di piccoli distacchi di terra e roccia o piccole crepe sui muri di contenimento. Aggiornarsi costantemente sulle condizioni meteo. In presenza di situazioni di pericolo, avvisare immediatamente il numero unico per le emergenze 112. Per avere informazioni su eventuali situazioni di criticità è a disposizione il numero di telefono della centrale operativa della polizia locale: 031. 265555 Verificare tramite il Piano di Emergenza presente sul sito del Comune di Como o l’app Librarisk qual è l’area di emergenza più vicina alla propria casa e il percorso più sicuro per raggiungerla".