in foto: Foto di repertorio

Temporali e vento forte in arrivo su tutta la Lombardia, dov'è stata diramata un'allerta meteo valida tra la serata di oggi, 10 maggio, e la notte di domani, lunedì 11 maggio. Stando a quanto fa sapere la Protezione civile lombarda, farà il suo ingresso nella regione "un vortice depressionario proveniente dal Golfo del Leone". Previste forti piogge soprattutto sui settori alpini e prealpini, mentre in pianura i "fenomeni saranno più discontinui". Temporali forti in arrivo dalla mattinata di domani e soprattutto nei settori di alta e media pianura. "Si sottolinea che, a causa del prevalente carattere convettivo dei fenomeni, localmente saranno probabili cumulate superiori, con locali cumulate di pioggia fino a 80-120 mm sui rilievi, in particolare sui settori centro-occidentali. Progressivamente in serata è attesa un'attenuazione dei fenomeni", si legge sull'avviso di allerta meteo. In arrivo anche venti forti con raffiche fino a 70 chilometri all'ora in quota. In particolare sui settori alpini e prealpini centro-occidentali sono previsti accumuli di pioggia localmente fino a 80-120 mm in 24 ore.

Maltempo in arrivo a Milano, attivo monitoraggio fiumi Seveso e Lambro

Temporali forti in arrivo anche a Milano a partire dalla serata di oggi, domenica 10 maggio. Per questo il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Coc, Centro Operativo Comunale in via Drago, a partire dalle ore 21. Sempre a partire da questa sera verrà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state allertate anche le squadre della Protezione Civile e della Polizia locale di Milano.