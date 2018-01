in foto: Piazza del Duomo a Milano (Wikipedia).

Allerta meteo in Lombardia. In arrivo venti forti e gelidi a Milano, previsti per la notte di oggi e per la giornata di domani, lunedì 8 gennaio. Stando a quanto comunicato dall'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Simona Bordonali, "le raffiche da est potrebbero, localmente, toccare valori fino a 55 chilometri all'ora".

"Una vasta area depressionaria in avvicinamento dalla Spagna – ha spiegato ancora Bordonali – provocherà un generale peggioramento delle condizioni meteo con un deciso rinforzo del vento da est, nord-est sui settori di pianura e sull'Appennino. La ventilazione comincerà a intensificare già dalla mattinata di domani, 8 gennaio, su Bresciano e Mantovano con valori tra 20-30 km/h. Seguiranno, nel corso della mattinata, nuovi rinforzi anche sui restanti settori di pianura. Attesi, nel tardo pomeriggio e in serata di domani, 8 gennaio, valori di vento medio orari tra 30-40 km/h su Lodigiano, Pavese, Cremonese e basso Milanese. In questo frangente, le raffiche da est potrebbero, localmente, toccare valori fino a 55km/h. Vento in decisa attenuazione nel corso della successiva nottata".